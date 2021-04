Ragusa. Quinta campagna screening ai dipendenti provinciali

Anticipata la quinta campagna screening per la somministrazione di tamponi antigenici ai dipendenti del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, per la presenza di alcuni casi di positività tra gli stessi, posti immediatamente in stato di quarantena ed in attesa di documentazione da parte dell’USCA per il rientro in servizio. Durante i due giorni di campagna screening, svoltasi presso l’area della Pesa sita presso la Zona Industriale sotto il coordinamento del RSPP, Angelo Bognanni, il medico competente, Marcello Maltese, ha somministrato 227 tamponi antigenici rapidi senza riscontrare alcun stato di positività tra i dipendenti. Lo stesso Medico Competente ha inoltrato i risultati all’USCA per l’inserimento nel database dell’Asp. Caloroso il ringraziamento del Commissario Straordinario, Salvatore Piazza, al Direttore Generale dell’Asp, Angelo Aliquò, per l’ennesima fornitura gratuita dei tamponi antigenici che ha consentito ancora una volta la fattibilità dello screening, nel segno di una continua collaborazione tra i due Enti.

