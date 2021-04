Comibleo sul nuovo regolamento dehors a Ragusa Ibla.

Nuovo regolamento sui dehors, anche i residenti vogliono dire la loro per evitare che Ibla possa essere invasa da strutture incompatibili con una realtà che si fregia del titolo di patrimonio mondiale dell’Unesco. E’ il senso della richiesta che il Comibleo, comitato spontaneo di cittadini residenti nel quartiere barocco, ha inoltrato all’amministrazione comunale di Ragusa dopo avere preso atto che è stato già avviato il confronto con le associazioni di categoria sul regolamento in questione. “Il nostro intento – dicono dal Comibleo – è quello di fare chiarezza dopo alcune anomalie che si sono verificate lo scorso anno, in periodo estivo, e che, giustamente, abbiamo fatto passare sotto silenzio perché era opportuno fare lavorare gli operatori economici a fronte di una situazione difficile causata dalla pandemia. Chiediamo adesso, però, che tutte le attività concernenti l’installazione dei dehors possano esplicitarsi attraverso il rispetto della normativa sui centri storici sia per quanto riguarda l’aspetto sanitario sia per quello che ha a che vedere con i siti occupati dalle pedane e che, a volte, impediscono il transito dei pedoni, costretti a scendere dal marciapiede sulla strada. E’ chiaro che, da questo punto di vista, non concederemo deroghe. Giusto fare lavorare gli operatori ma altrettanto corretto rispettare i diritti dei cittadini. Inoltreremo la nostra documentazione all’amministrazione comunale e attenderemo che si consumino tutti i passaggi necessari all’approvazione finale. Siamo certi che il sindaco Peppe Cassì, l’assessore allo Sviluppo economico, Giovanna Licitra e il presidente del civico consesso Fabrizio Ilardo si daranno da fare affinché il regolamento possa essere adottato in maniera ottimale così da permettere agli operatori economici e ai residenti di vivere la prossima stagione estiva in maniera intensa e positiva”.

