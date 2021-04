Maria SS. di Gulfi, oggi giornata dedicata ai commercianti

Proseguono le celebrazioni in onore di Maria Santissima di Gulfi, regina e patrona di Chiaramonte Gulfi. Oggi sarà la giornata dedicata ai “commercianti”. Alle 9, in chiesa Madre, è in programma la celebrazione eucaristica. Alle 11, invece, al santuario, si terrà la santa messa presieduta da don Giovanni Piccione. In serata, alle 19, la celebrazione eucaristica presieduta da don Paolo La Terra, cancelliere della diocesi di Ragusa, con la presenza dei “commercianti”. Domani, domenica 18 aprile, sarà, invece, la giornata dei “vasciddari” e delle “confraternite”. Alle 9,30 e alle 11 la celebrazione eucaristica al santuario presieduta dal rettore, il sacerdote Graziano Martorana. Sempre alle 11, ma in chiesa Madre, la celebrazione eucaristica con la presenza delle confraternite di Chiaramonte e benedizione con la reliquia della Madonna. Alle 19, al santuario, la celebrazione eucaristica presieduta da don Paolo La Terra con la presenza dei “vasciddari”. E’ prevista la benedizione delle coppie che celebrano un particolare anniversario di matrimonio. Anche in questo caso, benedizione con la reliquia della Madonna. Sempre alle 19, ma in chiesa Madre, ci sarà la celebrazione eucaristica. Lunedì 19 aprile, poi, è la giornata dei “massari”. Alle 9, in chiesa Madre, la celebrazione eucaristica, alle 9,30 un’altra santa messa ma al santuario. Alle 11, al santuario, la celebrazione eucaristica presieduta da don Filippo Bella mentre la celebrazione eucaristica delle 19 al santuario sarà presieduta da don Paolo La Terra, con la presenza dei “massari”.

