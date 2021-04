Novità dei bilanci al 31 dicembre. Tema webinar Anc Ragusa

E’ proseguita anche martedì scorso l’attività di formazione promossa dall’Associazione nazionale commercialisti di Ragusa che, in webinar, ha tenuto un incontro su “Le novità dei bilanci al 31 dicembre 2020”. Dopo l’apertura dei lavori e dei saluti istituzionali da parte del presidente Anc Ragusa, Rosa Anna Paolino, e del presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, Maurizio Attinelli, è stato il relatore, Ernesto Gatto, commercialista in Palermo, ad entrare nel dettaglio della tematica soffermandosi, intanto, sulla proroga dei termini di approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2020. Sotto i riflettori anche le procedure legate al periodo di emergenza sanitaria con riferimento alle modalità di riunione assembleare in audio e videoconferenza. Gatto, poi, ha illustrato quali sono le procedure concernenti la sospensione della clausola di postergazione per i finanziamenti soci e la mancata contabilizzazione delle quote di ammortamento 2020. Un capitolo a parte, inoltre, è stato dedicato alla rivalutazione dei beni d’impresa con particolare riferimento agli aspetti di opportunità e convenienza. Tra gli altri argomenti che sono stati approfonditi anche quelli relativi ai crediti d’imposta e ai bonus con la corretta contabilizzazione in bilancio, alla sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione in presenza di perdite rilevanti e alle deroghe relative alla continuità aziendali con relativa informativa in nota integrativa. “Ancora una volta – sottolinea il presidente di Anc Ragusa, Paolino – abbiamo avuto modo di apprezzare la chiarezza espositiva del dottore Gatto che ci ha fornito ragguagli su questioni che meritano di essere approfondite nella maniera più opportuna da tutti i colleghi per potere fornire risposte valide ai nostri clienti. E’ stato un appuntamento che ha contribuito a garantire conclusioni operative efficaci nel contesto di una tematica che meritava di essere scandagliata così come abbiamo fatto. Come Anc Ragusa il nostro obiettivo con i webinar è quello di intercettare di volta in volta gli argomenti che riteniamo possano essere di maggior interesse per i colleghi. Ecco perché la programmazione annuale Anc è work in progress proprio allo scopo di meglio venire incontro alle esigenze formative degli associati”.

