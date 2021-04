Restrizioni Covid. Uici Ragusa predispone carta servizi per tutti i soci

Per i motivi legati alle restrizioni imposte per contenere i contagi dalla pandemia da Covid-19, l’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti onlus continua a limitare gli incontri ricreativi e culturali nella sede sezionale di via Fucà a Ragusa. Gli sportelli di Comiso, Modica e Scicli restano, però, aperti dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,30. Proseguono anche i servizi di accompagnamento come nei mesi precedenti attenendosi alle normative in vigore legate alle zone colorate a seguito delle restrizioni. Inoltre, l’autovettura per i servizi accompagnamento, dopo il mese di marzo in cui è rimasta a Scicli, per tutto il mese di aprile è disponibile presso lo sportello di Modica. “Quando sarà possibile, tutti i soci che lo vogliono sono invitati a seguire presso la nostra sala conferenze la trasmissione “Parla col presidente nazionale”, in onda presso Slash Radio Web l’ultimo mercoledì di ogni mese alle 16,30” spiega il presidente dell’Uici Ragusa, Salvatore Albani, che aggiunge: “La sezione di Ragusa ha predisposto una carta dei servizi che si eroga ai soci e a tutti coloro i quali a vario titolo possono diventarlo. La carta dei servizi è disponibile e consultabile sul sito sezionale istituzionale www.uiciechi.ragusa.it. Voglio altresì precisare che il salone sezionale può essere usato come centro ricreativo e culturale negli orari di apertura degli uffici sezionali, nel rispetto delle norme vigenti anti Covid-19”. L’Uici di Ragusa, inoltre, ha avviato un’attività di sensibilizzazione, attraverso i social, in vista delle imminenti presentazioni delle dichiarazioni dei redditi per l’anno 2021, per invitare chi è interessato a destinare il 5 per mille dell’Irpef dovuta allo Stato alla sezione territoriale di Ragusa dell’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti onlus-aps facendo indicare ai centri di assistenza fiscale e ai consulenti nell’apposito spazio destinato alle onlus-aps il numero di codice fiscale della sezione che è il seguente: 80006740882.

Salva