Pd Vittoria. Ingorghi da parte di chi vuole effettuare i tamponi

“Più aumentano i contagi, più la gente si impaurisce e più corre, giustamente, a fare i tamponi. Solo che il servizio garantito dall’Asp non si sta rivelando, purtroppo, all’altezza della situazione e le file con gli ingorghi, in via Garibaldi sino ad arrivare all’ex campo di concentramento, stanno diventando insostenibili. E, in più, in molti corrono il rischio di attendere ore per poi rimanere a bocca asciutta, senza, cioè, avere avuto la possibilità di effettuare il controllo”. E’ il segretario cittadino del Pd di Vittoria, Giuseppe Nicastro, a tornare a battere sul tasto delle difficoltà che si stanno registrando in queste ore, dopo avere realizzato un video sui social che ha fatto registrare numerose visualizzazioni. “Naturalmente, l’obiettivo che ci prefiggiamo – afferma Nicastro – è sensibilizzare il più possibile i vertici dell’Asp a intervenire potenziando il servizio. Non vogliamo colpevolizzare nessuno. Capiamo la difficoltà del momento. Ma sarebbe opportuno intervenire aumentando le forze in campo. Anzi, invitiamo, in maniera propositiva, anche la Commissione straordinaria dell’ente di palazzo Iacono a dare forza a questa richiesta affinché la cittadinanza possa usufruire di un servizio in grado di rispondere alle crescenti necessità di verifica della popolazione”.

