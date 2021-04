Era un meccanico l’uomo deceduto nell’incidente di Chiaramonte

Sono Salvatore Petriglieri, 74 anni, e Nunzia Raniolo, 65 anni, i coniugi che martedì hanno perso la vita nell’incidente sulla strada provinciale 3 Acate-Chiaramonte Gulfi, in prossimità di Roccazzo. Petriglieri era alla guida della Fiat Panda che si è scontrata con una Ford Kuga Sul posto sono intervenuti carabinieri e vigili del fuoco.

La donna rimasta gravemente ferita è deceduta sull’ambulanza che la stava trasportando all’ospedale di Vittoria. L’uomo, di Mazzarrone, era stato titolare di un’officina del piccolo centro del Calatino, ora gestita dal figlio.

“Lo conoscevamo tutti – racconta il sindaco di Mazzarrone, Giovanni Spata – era un uomo buono, di poche parole, stimato da tutti”. L’impatto frontale con la Ford Kuga, condotta da una giovane di 23 anni, di Chiaramonte Gulfi, si è verificato al km 3: Petriglieri, che era al volante, è morto sul colpo. La ragazza che si trovava sull’altra vettura, in direzione Chiartamonte, è ferita ma non corre pericolo di vita.

