Ragusa. Per la morte del comisano Antoci, due rinvii a giudizio

Ci sono due persone rinviate a giudizio dal Gup di Ragusa perché ritenute responsabili della morte dell’operaio 50enne di Comiso Raffaele Antoci, rimasto vittima nel mese di maggio del 202o di un incidente sul lavoro. Il sinistro si è registrò in un’azienda per la costruzione di materie plastiche della zona industriale di Ragusa. Il poveretto sarebbe rimasto schiacciato da un carrello. Il giudice per le udienze preliminari del tribunale di Ragusa ha deciso di rinviare a giudizio il datore di lavoro e il dirigente di una impresa edile.

