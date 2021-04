Il Ragusa Calcio perfeziona tre ingaggi alla vigilia di Giarre

Il Ragusa calcio, alla vigilia della ripartenza nel campionato di Eccellenza, girone B, ha perfezionato tre ingaggi. Il primo è quello del terzino sinistro Gianluca Consales, classe 1999, proveniente dall’Armando Picchi Livorno, campionato d’Eccellenza toscano, ma che ha giocato anche con il Vigasio e il Monte Cimini oltre all’Igea Virtus in Serie D e alla Santcataldese in Eccellenza. Il secondo riguarda Antonio Dattesi, classe 2001, centrocampista, proveniente dal settore giovanile del Lecce di cui ha effettuato l’intera trafila, mettendosi in evidenza come un talento di belle speranze. Il terzo, infine, ha a che vedere con Graziano Lambri, centrocampista, classe 2003, proveniente dal Gela e che ha giocato nell’U17 della Sicula Leonzio oltre a una esperienza biennale con lo Sporting Eubea. “Tre ragazzi giovani – afferma il presidente del sodalizio azzurro, Giacomo Puma – per dare maggiore consistenza al nostro progetto con riferimento alle partite che ancora rimangono da disputare ma anche e soprattutto in relazione alle prospettive di crescita che la nostra società intende concretizzare in vista del prossimo futuro. Sono tre innesti che contribuiscono a rendere ancora più interessante l’organico messo a disposizione dell’allenatore Filippo Raciti”. E’, inoltre, rientrato tra i ranghi il difensore argentino Mauro Castro. Un ritorno prezioso in maglia azzurra che si è concretizzato grazie alla collaborazione del procuratore Lautaro Tarquino. Il Ragusa, intanto, è pronto a scendere in campo, domani, alle 16, allo stadio Aldo Campo di contrada Selvaggio, per la sfida con il Giarre. “Squadra, quella avversaria – continua Puma – che non ha bisogno di presentazioni. Una vera e propria corazzata con mire e ambizioni specifiche. Noi cercheremo di fare del nostro meglio, ci siamo preparati con la massima determinazione e siamo intenzionati a vendere cara la pelle nonostante i favori del pronostico non siano dalla nostra parte”.

