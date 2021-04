Giarratana. La telenovela dell’ambulanza

Dopo le problematiche dei giorni scorsi Giarratana è nuovamente senza autoambulanza. A denunciarlo con una nota di questa mattina è il primo cittadino, Bartolo Giaquinta. “ A seguita sopralluogo presso la postazione del 118 vengo informato che la ‘nuova’ ambulanza ha avuto un guasto al sistema frenante perciò si trova in officina. Di conseguenza la cittadina è nuovamente senza ambulanza. Mi convinco sempre di più – continua il sindaco – di avere fatto bene a presentare un esposto-denuncia alla Procura della Repubblica ed anche queste cose le farò presente all’audizione presso la Commissione Regionale Sanità all’Assemblea Regionale, convocata per mercoledì prossimo 14 aprile in ordine alle problematiche della postazione del 118 a Giarratana”.

