Ragusa. Riparati disservizi idrici presso l’impianto San Leonardo

E’ stato riparato nella tarda serata di mercoledì 7 aprile il guasto della condotta di adduzione ai serbatoi alto e medio dell’impianto di sollevamento San Leonardo, che serve l’area compresa tra via Canova, via Roma, via Generale Cadorna e via SS Salvatore.

A renderlo noto è l’assessore ai lavori pubblici Gianni Giuffrida il quale assicura che già nella stessa serata di mercoledì è ripartita l’erogazione ripristinando il servizio, che sta tornando a pieno regime nelle diverse zone della città interessate al disagio.

“Nonostante la posizione particolarmente impervia del guasto, che si era registrato a ridosso di un roccione – afferma l’assessore Giuffrida – siamo riusciti in tempi celeri a riparare la rottura della condotta di adduzione”.

Salva