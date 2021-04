Pozzallo. Approvato dalla giunta il bilancio di previsione 2021

Approvato dalla Giunta Municipale di Pozzallo il bilancio di previsione dell’anno 2021-2023.

Nello strumento finanziario, che dovrà successivamente essere sottoposto all’approvazione del Consiglio Comunale, non sono previste nuove tasse, sono assicurati tutti i servizi sociali alla persona, vengono assicurate la manutenzione del verde pubblico e i servizi manutentivi.

Nel bilancio approvato, non ci sono nuovi mutui e quindi nuovi prestiti, non sono previsti interessi bancari per anticipazioni di cassa, vi sono invece investimenti per milioni di euro per la realizzazione di opere pubbliche.

Sono state inoltre ridotte in modo consistente le spese per il personale.

Continua l’opera di risanamento dei conti pubblici. Dopo l’approvazione del Ministero dell’Interno e la definitiva approvazione, nel febbraio dello scorso anno, del piano di riequilibrio finanziario da parte della Corte dei Conti, si continua nella politica di sviluppo e nella realizzazione di opere pubbliche che sono finanziati esclusivamente dal Governo Nazionale e Regionale.

Il Sindaco Roberto Ammatuna: si approva il bilancio di previsione 2021 con i conti in ordine e nello stesso tempo si avvia una grande politica di sviluppo economico.

