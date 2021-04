Nuova dotazione organica all’Asp Ragusa. Le indicazioni della Cisl Fp

Nuova dotazione organica elaborata nel rispetto del tetto di spesa previsto per l’Asp di Ragusa pari a 193.853.000 di euro. La Cisl Fp ha ricevuto dai vertici dell’azienda sanitaria provinciale di Ragusa, unitamente alle altre organizzazioni sindacali, l’invito a formulare eventuali osservazioni su tale aspetto. Dall’analisi di metodo e merito è stato evidenziato che la nota trasmessa dall’Asp appartiene al tipo di relazioni sindacali identificate come “informativa” e che lo spirito e l’intento del sindacato è di collaborare in modo costruttivo con la direzione strategica fornendo le proprie osservazioni per il miglioramento della dotazione organica. Ecco perché la Cisl Fp, segretario generale Ragusa Siracusa Daniele Passanisi, e il coordinatore Cisl Fp dell’Asp 7 Ragusa, Paolo Buscema, hanno trasmesso un documento, unitamente alle altre sigle sindacali, ai vertici aziendali specificando che l’invio della nota in oggetto, a ridosso delle festività pasquali, non ha consentito di formulare le giuste e corrette osservazioni a seguito di attenta e approfondita analisi come si sarebbe voluto fare. Il sindacato rimarca l’insufficienza degli elementi a disposizione per fornire eventuali valutazioni su quanto elaborato, considerata l’assenza del numero di posti letto previsti per ogni unità operativa e dei coefficienti determinanti il rapporto operatori/posti letto, propedeutici al calcolo complessivo della dotazione organica. Inoltre, è spiegato ancora, dalla parziale analisi effettuata, è difficile individuare in che ambito siano destinate le risorse aggiuntive pari a 14 milioni di euro per potenziare gli organici di tutte le categorie di operatori della dirigenza e del comparto. “Evidentemente – questo il commento di Passanisi e di Buscema – la triste esperienza emergenziale, che ha spinto tutta la classe dirigente della nostra Regione a rassicurare opinione pubblica e operatori sanitari circa il futuro della Sanità pubblica, non ha prodotto effetti”. Inoltre, i sindacati chiedono di specificare all’interno della dotazione organica, così come fatto correttamente per la figura degli infermieri coordinatori, anche la stessa differenziazione nell’area tecnico sanitaria. Il sindacato, dunque, si dice disponibile a un incontro urgente con i vertici Asp sul delicato argomento, fatto salvo l’intento di successive e ulteriori comunicazioni all’assessorato.

Salva