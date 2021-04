Protesta ristoratori Co.Ri Sicilia. Pd Ragusa: “Vicini alle loro istanze”

Il consigliere comunale di Ragusa, Mario D’Asta, a sostegno dei ristoratori del Co.Ri. Sicilia che ieri sono scesi in piazza a Ragusa, proprio di fronte palazzo dell’Aquila. Assieme a loro anche operatori del mondo dello spettacolo le cui attività sono ferme ormai da mesi. “E’ una situazione molto complicata – sottolinea l’esponente democratico – sono al loro fianco per sostenerli. Dobbiamo cercare di trovare le soluzioni migliori per tutelare da un lato la salute, dall’altro il diritto ad andare avanti di queste persone che devono potere continuare ad esercitare la loro professione, in piena sicurezza. Cercheremo di portare avanti le loro istanze e, nel frattempo, esprimiamo la nostra più incondizionata solidarietà nei confronti di chi chiede soltanto di potere continuare a fare la cosa più semplice del mondo: lavorare”.

Salva