Pozzallo. Screening cardiologico per le quinte classi delle scuole

Il Sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna insieme all’Assessore alla Pubblica Istruzione Alessandra Azzarelli hanno incontrato, a Palazzo di Città, Sabina Ficili nuovo Direttore dell’UOC di Cardiologia dell’Ospedale Maggiore di Modica e specialista in aritmologia, accompagnata dal coordinatore infermieristico Daniele Scapellato.

All’incontro erano presenti la Dirigente scolastica Basile per l’Istituto Rogasi e la vice Giovanna Pediliggieri, la Dirigente scolastica Veneziano per l’Istituto Amore e per il Circolo Didattico accompagnata dalla vice Lucia Tinè e la rappresentante del plesso PandolfiElisabetta Barrera.

La proposta congiunta, del Primo Cittadino e della Ficili, di organizzare uno screening cardiologico per le classi di quinta elementare è stata condivisa da tutti i presenti e di conseguenza saranno sottoposti in loco, previo consenso dei genitori, ad elettrocardiogramma tutti gli alunni individuati, il cui esito sarà attentamente visionato dalla specialista ed in caso di eventuali dubbi saranno predisposti ulteriori esami.

“Si tratta di uno screening importante – afferma il sindaco di Pozzallo – che consentirà di monitorare una parte degli alunni delle scuole primarie, con la possibilità di individuare per tempo eventuali anomalie cardiologiche e correre per tempo ai ripari”.

Salva