Nasce gruppo di auto-mutuo per genitori di persone

Sta per nascere un gruppo di auto-mutuo in aiuto dei genitori di persone con disabilità.

Questi tipi di gruppi sono spazi protetti in cui persone accomunate da una stessa esperienza si incontrano per interagire, ricevere e dare sostegno, condividere strategie costruttive.

Ci sarà naturalmente un professionista che, a fronte di un contributo minimo a partecipante, guiderà il gruppo nella sua formazione fino a quando non sarà in grado di gestirsi autonomamente.

Per iniziare a familiarizzare tra i componenti verranno organizzati 3 incontri conoscitivi, dove verranno trattate alcune tematiche che possano essere di comune interesse per i familiari di persone disabili.

Gli incontri, in presenza e all’occorrenza anche online, verranno organizzati nel rispetto delle normative anti-covid. Chi è interessato contatti Anffas Modica 0932762877 oppure Natascia +393395645523(solo tramite Whatsapp).

