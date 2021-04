M5s Ragusa: “L’Hub del Civile non garantisce la migliore accoglienza

“Continuiamo ad insistere. L’Hub dell’ex ospedale Civile non è adatto per consentire l’esecuzione della campagna vaccinale in piena tranquillità oltre che sicurezza. Lo avevamo già detto nei giorni scorsi. Lo ribadiamo di nuovo adesso dopo quanto accaduto ieri”.

E’ il capogruppo del Movimento Cinque Stelle Ragusa, Sergio Firrincieli, a tornare a battere, a nome del gruppo che, come si ricorderà, si era recato nei giorni scorsi ad effettuare un sopralluogo sul posto, sul tasto di un disagio reiterato con cui stanno facendo i conti i cittadini ragusani. “E siamo noi, in quanto consiglieri comunali, visto che il sindaco che dovrebbe alzare la voce proprio per i continui problemi che si verificano, resta piuttosto immobile – continua Firrincieli – a dire le cose che non vanno. Ieri tutte le persone, in gran numero, che hanno ricevuto l’inoculazione, hanno dovuto fare i conti con assembramenti, freddo e problemi di altro genere che nulla hanno a che fare con un’accoglienza degna di questo nome. E, al di là del contrattempo sul fronte delle prenotazioni che si è verificato, visto che, secondo quanto riferito dai vertici Asp, se ne sono presentati 300 in più, che comunque sono stati smaltiti, facendo in modo che la vaccinazione raggiungesse medie record, la questione resta immutata: non è quello il posto migliore per fare quello che si sta facendo. E, tra l’altro, dobbiamo considerare che la campagna vaccinale non è ancora entrata nel vivo. Per cui bisogna pensare in prospettiva e chiedersi che cosa accadrà quando ad essere interessate saranno le altre fasce generazionali”.

Firrincieli aggiunge: “Naturalmente, non mettiamo minimamente in discussione l’operato di medici, infermieri, operatori della Protezione civile, che stanno facendo il massimo, profondendo la loro professionalità, nel contesto di un ambito poco consono per un’operazione del genere. Tra l’altro, visitando anche gli interni dell’Hub, abbiamo avuto modo di rilevare come non ci sia una netta separazione dell’utenza e che l’ingresso e l’uscita sia sempre dalla stessa parte, anche perché gli spazi sono quelli che sono. Ecco perché torniamo a chiedere all’Amministrazione comunale di verificare bene che cosa sta accadendo all’ex ospedale Civile e di intervenire in maniera autorevole nei confronti dell’Asp così da valutare l’opportunità, secondo noi indifferibile, di attivare un altro centro meglio attrezzato, e in città non mancano gli spazi adatti, per garantire la migliore prosecuzione della campagna vaccinale”.

