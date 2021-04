Imprese iblee all’interno delle Zes possono fruire del credito d’imposta

Le imprese della provincia di Ragusa che si trovano all’interno delle zone economiche speciali potranno presentare all’Agenzia delle Entrate la comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nelle aree Zes. A darne comunicazione è l’on. Orazio Ragusa il quale spiega che “l’accesso all’agevolazione fiscale prevista dalla legge di bilancio nazionale è in vigore dal primo aprile ed è stato possibile grazie all’approvazione dei piani strategici preparati dalla Regione per le due Zes siciliane e alla loro istituzione da parte del governo nazionale nel giugno dello scorso anno”. Tra le aree interessate del territorio ibleo, l’area Asi Modica-Pozzallo, dal porto a tutta l’area retroportuale, l’area artigianale di Ragusa, l’aeroporto di Comiso e l’area artigianale di Vittoria oltre al mercato ortofrutticolo della stessa città. “Le imprese siciliane che intraprendono una nuova attività economica nelle Zes – aggiunge l’on. Ragusa – potranno usufruire di una riduzione del 50% dell’imposta sul reddito derivante dallo svolgimento di tale attività. Per ottenere le agevolazioni, le imprese beneficiarie dovranno mantenere la loro attività e conservare i posti di lavoro creati nell’ambito dell’attività avviata nelle Zes per almeno dieci anni. Il mancato rispetto di tali condizioni comporterà la decadenza dal beneficio e l’obbligo di restituzione dell’agevolazione di cui si è già usufruito. Le imprese siciliane che vorranno usufruire del credito d’imposta per gli investimenti nelle Zes potranno farlo semplicemente verificando la coerenza dei dati catastali delle proprie attività sul portale euroinfosicilia.it e sul sito dell’agenzia per la coesione territoriale e successivamente inoltrare telematicamente all’Agenzia delle Entrate il modello apposito approvato dall’agenzia”.

