Gravissimo incidente stradale e frontale sula Provinciale 60 in Contrada Malavita, quella che collega Santa Croce e Ragusa. Si sono scontrate due autovetture, una Opel è una Citroen, condotte, rispettivamente, da un tunisino ed un ragusano. Quest”ultimo è stato trasportato al “Cannizzaro” di Catania in prognosi riservata, l’altro al “Giovanni Paolo II” di Ragusa. Sul posto le ambulanze del 118 arrivate da Santa Croce Camerina e Comiso. Per i rilievi i carabinieri ragusa.

Foto di Franco Assenza

