Basket. Adeola vestirà la maglia della Virtus Kleb Ragusa

L’atleta Emmanuel Adeola, classe 2004, guardia di 199 cm dopo la sua esperienza alla Pallacanestro Trapani torna a Ragusa per militare in serie B nelle fila della Virtus Kleb Ragusa sotto la guida di coach Bocchino e della presidenza Sabbatini.

Giocatore eclettico e di grande prospettiva, Adeola è uno dei talenti più seguiti nel panorama cestistico nazionale. Ha disputato la scorsa stagione prima in Serie B con la Stella Azzurra Roma (mediamente in campo per 22 minuti, ha chiuso con 8.45 punti di media a partita) e poi in Serie A2 a Roseto (12 minuti di media in campo).

«Sono contento di essere tornato a Ragusa – le prime parole del cestista – che rappresenta la mia casa. Da qui tutto è partito e tornare dopo aver avuto esperienze fuori è motivo d’orgoglio. Ho trovato una squadra affiatata e coesa e questo è uno sprono a fare bene. Cercherò di dare il mio apporto per raggiungere gli obiettivi che sono prefissati. La tenacia e la grinta non mi mancano e anche l’entusiasmo per affrontare questa ultima parte di stagione in maniera energica e efficace».

