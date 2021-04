Assostampa Ragusa nel ricordo del giornalista Elio Alfieri

I giornalisti di Assostampa Ragusa si stringono al dolore dei familiari e degli amici di Elio Alfieri scomparso prematuramente questa mattina.

Alfieri, è stato appassionato narratore di sport e fine umorista.

È stato firma di innumerevoli servizi ed articoli satirici sia in tv, in radio e sui social. Mai volgare, ma con il tratto dell’irriverenza, ha raccontato la politica ed i suoi protagonisti sotto l’aspetto ironico e burlesco. Appassionato di sport, amava in particolar modo il calcio. La sua vita professionale comincia con la radio e con essa, ironia della sorte, si conclude.

Su Facebook aveva dato vita ad una pagina satirica denominata “Facebrutt Vittoria” dove non risparmiava vignette esilaranti.

Sagace e spontaneo lascia un ricordo indelebile nella comunità vittoriese e tra i colleghi giornalisti.

