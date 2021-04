Pausa pasquale per il Marina di Ragusa calcio. Martedì riprendono gli allenamenti

Con l’allenamento di ieri si chiude una settimana travagliata in casa Marina di Ragusa calcio. Il tecnico Alessandro Nigro, si concerto con la società, ha permesso ai calciatori la pausa pasquale. Tre giorni di meritato riposo dopo tre mesi durante i quali la squadra è stata chiamata a scendere in campo in alternanza tra calendario e partite che dovevano essere recuperate.

Martedì prossimo, 06 aprile, la squadra si riunirà per ricominciare la preparazione in vista della gara di domenica 11 aprile in trasferta sul campo del Gelbison. Dopo il pareggio contro la seconda forza del campionato, FC Messina, i rossoblu andranno in Lucania per affrontare la terza forza.

In occasione delle festività della Pasqua, la dirigenza dell’ASD Marina di Ragusa Calcio, lo staff tecnico e il resto dei comparti rivolgono un augurio a tutti i tifosi e gli addetti ai lavori.

