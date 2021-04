Modica. L’Ass. Monisteri incontra il movimento dell’atletica leggera

Lo scambio d’auguri di Pasqua è stata l’occasione per un incontro tra le istituzioni comunali modicane, rappresentate dall’assessore allo sport Maria Monisteri, e il movimento dell’atletica leggera che opera nel territorio della contea costituito dalla ASD Castello Modica del presidente dott. Carlo Adamo e dalla ASD Running Modica presieduta da Emanuele Assenza.

Una realtà sempre più in crescita quella dell’atletica leggera modicana, sia per il numero degli atleti, dai giovani ai master, che per i risultati raggiunti a livello non solo regionale e nazionale ma anche europeo.

Sono ogni giorno di più i frequentatori del campo sportivo di contrada Caitina, dai piccoli atleti ai veterani,dagli appassionati della corsa alla camminata,così l’incontro

“in pista” è stata anche l’occasione di valutazioni ,tra i due presidenti Adamo e Assenza e l’assessore allo sport,circa gli interventi da predisporre affinché il Pietro Scollo diventi un luogo adeguato in cui poter esprimere il talento e la passione per l’atletica.

