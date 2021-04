Controlli aree rurali di Modica. La Polizia blocca due individui

Lo scorso 30 marzo, agenti del Commissariato hano proceduto al controllo di un autocarro con a bordo due individui provenienti da altra provincia. Il controllo del mezzo, consentiva il rinvenimento di materiale ferroso non pericoloso, per un peso di 1000 Kg. circa, privi delle previste autorizzazioni/licenze. Il materiale nonché l’autocarro sono stati sottoposti a sequestro. I due individui, provenienti dalla vicina provincia di Siracusa, gravati entrambi da precedenti di Polizia, sono stati segnalati alla competente Autorità Giudiziaria e, nei loro confronti, il Questore di Ragusa ha emesso un foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Modica per la durata di tre anni.

