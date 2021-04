A Palermo si fanno onore i ciclisti della Almo 1966

Riscontri positivi per il Gsd Almo 1966 che, al primo appuntamento stagionale, domenica scorsa, in occasione della 18esima edizione del memorial “Francesca Alotta” – “5° memorial Antonio Patellaro”, disputatosi a Palermo, lungo un circuito ricavato all’interno del parco della Favorita, ha conquistato piazzamenti di tutto rispetto. “Nonostante qualche caduta di troppo – dice Giuseppe D’Aquila del Gsd Almo – i nostri ragazzi si sono fatti onore”. Tra le donne Esordienti di primo anno, Margherita Putelli si è classifica al secondo posto, dando filo da torcere a tutte le avversarie. Terza classificata, poi, Clelia Centamore nella categoria Allieve donne e, anche in questo caso, è da sottolineare una buona performance. Tra gli Allievi, da registrare il quinto posto di Diego Catalfamo e il sesto di Luca Brancato mentre al decimo e all’undicesimo posto sono arrivati rispettivamente Francesco Minissale e Raffaele Tela. Infine, da mettere in rilievo la buona prestazione di Marco Minissale nella categoria Juniores. “Potevamo fare molto di più – prosegue D’Aquila – ma ci accontentiamo. Ci daremo da fare in occasione delle prossime gare per portare a casa risultati ancora più prestigiosi”.

