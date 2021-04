Vittoria. Zona rossa, lockdown a Pasqua e Pasquetta

La Commissione straordinaria del comune di Vittoria ha stabilito che nei tre giorni di festa, (sabato, domenica di Pasqua e lunedì dell’Angelo) i cimiteri di Vittoria e Scoglitti rimarranno chiusi. Stesso provvedimento è stato adottato per il mercatino del sabato, che per questo fine settimana opererà solo per il settore alimentare. Anche la Villa Comunale non aprirà al pubblico. Provvedimenti presi per evitare assembramenti e tutelare la salute pubblica. “Assicurare le condizioni di sicurezza per noi è sempre stata una priorità – commentano i Commissari straordinari – e ora, stante le nuove restrizioni dettate dalla zona rossa, serve portare al massimo il livello di responsabilità. Saranno intensificati i controlli su tutto il territorio per garantire il rispetto delle regole.

