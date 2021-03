Vicenda sanità in Sicilia. Lorefice(M5S): “Emerge quadro grave”

Il quadro che sta emergendo in queste ore in Sicilia, se confermato, sarebbe molto grave, prima di tutto perché lederebbe profondamente il patto tra Stato e cittadini e quello fra istituzioni”. Lo afferma in una nota la deputata del MoVimento 5 Stelle, Marialucia Lorefice, presidente della commissione Affari Sociali e Sanità della Camera. “Da oltre un anno – aggiunge – il Paese sta facendo grandi sacrifici per fronteggiare la pandemia. Sarebbe perciò incredibile se qualcuno avesse pensato di giocare con la vita delle persone, arrivando addirittura a chiedere di ‘spalmare un poco’ il numero dei morti da Covid-19 da comunicare all’Istituto superiore di sanità. Nell’attesa che la magistratura faccia il suo corso, credo sia necessario che l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, faccia subito un passo indietro”.

