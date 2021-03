Possibili disservizi idrici in alcune zone di Ragusa il 1 aprile

Il Servizio Idrico Integrato del comune di Ragusa rende noto che a causa di lavori di riparazione urgente e indifferibile di una perdita idrica individuata lungo la condotta che dall’impianto di sollevamento San Leonardo adduce ai serbatoi Bruscè e San Luigi, giovedì 1 aprile prossimo, dalle ore 8 e per tutta la giornata, si dovrà operare un fermo urgente all’impianto San Leonardo.

Per tale motivo nella stessa giornata e anche nelle 48 ore successive al fermo si potranno verificare disservizi alla distribuzione idrica nelle seguenti vie e contrade:

corso Mazzini, corso Italia, via M. Rapisardi, via G. Matteotti, via Roma, via M.Schininà, zona “Salesiani”e viale Europa, via Archimede, viale delle Americhe, contrade Pianetti e Bruscè, via Psaumida, via Paestum e zone limitrofe.

