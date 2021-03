Ragusa. Prosegue la riqualificazione di aree a verde pubblico

Nello spazio comunale a verde di via Dublino saranno tolti gli alberi che erano stati piantumati decenni orsono al confine di aree private le cui radici nel corso degli anni hanno creato danni non solo ai muri perimetrali ed alle case presenti nel sito ma anche alle reti della fibra ottica ed a quelle della pubblica illuminazione.

“L’Amministrazione comunale infatti – dichiara l’assessore al verde pubblico Giovanni Iacono – al fine di dirimere un contenzioso tra il Comune ed i privati residenti nella zona è addivenuta ad un accordo con il comitato dei residenti con il quale ha condiviso un progetto di riqualificazione dell’intera area di via Dublino con elementi di arredo urbano ed una sistemazione più razionale del verde pubblico. Gli alberi che verranno tolti da via Dublino verranno ripiantumati nell’aera pubblica di circa 2000 mq di Viale Europa in cui sono in corso di lavori di riqualificazione che prevedono anche la sistemazione di altri 18 alberi, la realizzazione di una bambinopoli ed un’area di sgambettamento dei cani nel cui perimetro sistemeremo anche alcuni degli alberi provenienti da via Dublino. Stiamo dunque proseguendo con il servizio verde pubblico, nell’opera di riqualificazione delle aree a verde pubblico ed all’alberatura di numerose strade del nostro territorio come ad esempio abbiamo fatto per citarne alcune in via Giordano che mostrava segni di degrado ed in via Brin a Marina di Ragusa con la sostituzione di alberi appassiti da tempo. ”

