Ragusa. Cassì ordina sgombero dalle auto di Piazza Caduti di Nassirya

Con ordinanza n.458 emanata nel pomeriggio di ieri, il sindaco di Ragusa Cassì ha disposto l’immediato sgombero dalle auto presenti al centro della Piazza Caduti di Nassirya a cura del Comando della Polizia Municipale e della Protezione Civile, al fine di consentire, con immediatezza, l’allestimento dell’area destinata al centro di prima accoglienza per le persone che devono sottoporsi al vaccino. Con lo stesso provvedimento si sospende per un mese, salvo proroghe, la validità e l’efficacia dei procedimenti con i quali sono stati affidati in gestione concessoria n. 16 stalli di sosta a pagamento e disciplinata la sosta delle cosiddette zone blu.

“Ho disposto con un’apposita ordinanza – spiega il sindaco Peppe Cassì – lo sgombero di Piazza caduti di Nassirya e la sospensione dei relativi parcheggi al fine di consentire con immediatezza all’Asp di allestire un’area attrezzata per la prima accoglienza delle persone che devono sottoporsi al vaccino. Potranno accedere alla piazza i veicoli delle forze dell’ordine, dei residenti e di coloro che sono prenotati per la somministrazione del vaccino. Continuiamo a supportare Asp in ogni ambito di competenza comunale per favorire una migliore e rapida campagna vaccinale curata dalla nostra azienda sanitaria.”

