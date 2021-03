Modica. Scontrino sospeso anche a Pasqua

L’antica Dolceria Bonajuto, aderisce e sostiene, in occasione della Pasqua, il Progetto “Lo scontrino sospeso”, ideato da Alessia Sudano e attuato, nei primi giorni del lockdown, in collaborazione con la Sede Regionale di Movimento per i Diritti del Cittadino. Obiettivo comune, allora come ora, dare una mano, attraverso delle donazioni, a tutte quelle persone che si sono ritrovate in ristrettezze economiche a dover affrontare la pandemia.

Partendo dalla splendida Modica si è arrivati in molte Sedi provinciali e regionali del Movimento, grazie alla la forza e alla determinazione della ideatrice si è riusciti a fare tanto per la collettività.

Lo Scontrino Sospeso “ha partorito” altre iniziative affini in occasione del Natale con “Mamma Natale “ed il suo fido aiutante Zampa, con l’arrivo di una originalissima Befana nostrana, fino ad arrivare a questa Pasqua con un’altra delle stravaganti idee che Alessia ha messo in campo a favore delle persone meno abbienti.

La grande faccia tosta di Alessia Sudano ha chiesto ed ottenuto nell’immediato, in occasione di questa Pasqua, da Pierpaolo Ruta la disponibilità Sua e della Sua prestigiosa Dolceria, facendo donare le Pasqua Bonajuto: uova di cioccolato Modicano (dal 1880) prodotte con un antico processo di lavorazione a bassa temperatura, la serie delle uova “trapuntate”, con un’etichetta “corta” che delega il massimo dell’espressione alle materie prime.

“In un anno così particolare, dichiara Pierpaolo Ruta, la linea guida è stata determinata dal concetto di resilienza che una realtà ultracentenaria come la nostra ha dovuto sviluppare nel corso della propria esistenza. Per questo – pur trovandoci nuovamente in un periodo “anomalo” – non abbiamo rinunciato alla produzione delle uova permettendone l’acquisto anche tramite il nostro negozio online: un piccolo rito di normalità come auspicio di tempi migliori. È per questo motivo che abbiamo quest’anno pensato al verde che è il colore che caratterizza il pistacchio siciliano ma che è altresì simbolo di fiducia e speranza”

Le ”Pasqua Bonajuto” verranno vendute in una particolare Asta di beneficenza, tenuta da una originalissima Banditrice, Domenica 28 Marzo alle ore 20,00 (coloro che vogliono partecipare, acquistare ed aiutare, possono inviare un messaggio per prenotarsi alla pagina Facebook de Lo Scontrino Sospeso Emergenza Covid 19, ai migliori offerenti andranno le 4 specialissime Uova, dichiarate da celebri testate giornalistiche come Vanity Fair, Marie Claire, Cook, Dissapore, Le uova più belle della Pasqua 2021 oltre che Gioielli di questa antichissima tradizione Siciliana.

Vogliamo leggere come non casuale la decisione di “porgere una mano” proprio nel giorno della festa del Papà del grande Padre del cioccolato di Modica, attraverso il figlio Pierpaolo al nostro progetto, anticipando che l’iniziativa sarà interamente dedicata a Franco Ruta, stimatissimo professionista.

