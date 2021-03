Calcio. Acireale ed Fc Messina. Due ostici avversari in arrivo per il Marina di Ragusa

Ricomincia per il Marina di Ragusa un altro periodo molto impegnativo con la trasferta di domenica ad Acireale, il turno infrasettimanale contro il FC Messina. Due gare molto impegnative che arrivano dopo una sconfitta che ha frenato le aspettative dei rossoblu. Mister Salvatore Utro analizza, a distanza di giorni, la sconfitta contro il Rotonda e le prossime due gare.

“I più rammaricati e arrabbiati siamo noi – afferma Utro. I ragazzi lavorano tutta la settimana duramente. Non prepariamo di voler giocare i primi tempi così. E’ un problema che dobbiamo risolvere visto che è ormai una costante andare sotto e rimontare. Vediamo il bicchiere mezzo pieno visto che questa squadra ha mentalità e carattere per fare gol e recuperare la partite. In settimana ci siamo parlati a viso aperto dentro lo spogliatoio. Ci siamo detti che la gare si possono pure perdere, accettando qualsiasi risultato, ma vogliamo complicarci meno la vita e complicarla agli altri. In futuro non vogliamo trovarci nella condizione di rimontare. E’ vero che abbiamo avuto di fronte il Rotonda, squadra che sta dimostrando di essere una squadra ben messa in campo. Domenica scorsa abbiamo chiuso sotto di due gol frutto di altrettanti tiri in porta tra cui un rigore. Questo ci deve far pensare. Innanzitutto bisogna accettare che il Marina può soffrire qualsiasi avversario, dobbiamo solamente bravi a controllare meglio la gara. Questi ragazzi lavorano sempre dando il massimo. Chi ha qualche dubbio, venga agli allenamenti settimanali e si renderà conto di cosa dico. E’ facile commentare solo 90 minuti di gara senza parlare del lavoro svolto in settimana. Sappiamo quali sono i problemi e dove intervenire. Purtroppo si sta facendo un po’ di confusione. Magari qualche giornalista era abituato a vedere il Marina di Ragusa in vetta ai campionati di Promozione ed Eccellenza, ma siamo in quarta serie dove il torneo è più impegnativo. Siamo la seconda/terza squadra d’Italia più giovane della serie D e scendiamo in campo con almeno sette under e sono orgoglioso dei miei ragazzi da danno sempre il massimo. Ora, non pensiamo alle prossime gare, ma andiamo con ordine a pensare all’Acireale. I granata sono davvero molto temibili e nonostante il cambio in panchina sono sempre difficili da affrontare.

Anche il fantasista Domenico Mistretta analizza il periodo che sta attraversando il Marina.

“Inizio dalla gara di domenica scorsa – commenta Mistretta. Purtroppo è stato un esordio non bello, entrando sotto di tre gol. Sono ritornato qui per dare il mio contributo alla causa. Abbiamo avuto approcci non determinanti, tali da cambiarli. Sappiamo di che pasta siamo fatti e continueremo a dare il massimo. Affronteremo domenica prossima una forte squadra. Affronteremo l’Acireale senza remore ma rispettando i nostri avversari.”

