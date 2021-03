I danni dell’alluvione 2019 a Ispica

L’alluvione del 2019 ha determinato a Ispica, soprattutto per le imprese agricole, milioni di euro di danni, enormi sacrifici per ripartire, disperazione per quanto andato perduto.

“È assolutamente inaccettabile quanto si sta consumando in queste ore all’Assemblea Regionale Siciliana dove è in discussione l’approvazione della finanziaria regionale – dicono i coordinatori cittadini di Partito Democratico, Movimento Muraglie Sindaco e Territorio, Roberto Luca, Mattia Moltisanti e Biagio Solarino – . Il governo regionale, disattendendo gli impegni assunti dal Presidente Musumeci recatosi a Ispica all’indomani dell’alluvione, sta dimostrando di avere dimenticato la comunità ispicese a vantaggio di altri territori che riceveranno contributi per danni che si sono verificati dopo l’alluvione che nel 2019 ha colpito Ispica. Il tutto nel silenzio assordante della deputazione iblea ad eccezione dell’on. Nello Dipasquale che è stato invece l’unico intervenuto in favore di Ispica e delle sue imprese, sottolineando la evidente disparità di trattamento tra territori ugualmente colpiti da gravi calamità”.

L’auspicio è che il governo regionale e l’Assemblea Regionale Siciliana tornino sui propri passi riconoscendo alla comunità ispicese quanto promesso, e che la deputazione iblea tutta, senza distinzione di colore e schieramento politico, intervenga nella questione in maniera decisa e incisiva.

Sarebbe inoltre auspicabile che l’amministrazione comunale attivi tutti i canali istituzionali necessari e metta in campo forti interventi per scongiurare la grave ingiustizia che si sta consumando.

