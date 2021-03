Ciclismo. Parte la stagione per la Almo. Trasferta a Palermo

Il Gsd Almo 1966 accende i motori. Sotto l’attenta guida dei direttori sportivi Vincenzo Figura ed Enrico Tela, la squadra rossoblù ha già avuto modo di provare la gamba per arrivare preparata alle competizioni regionali su strada in cui sarà necessario dare sin da subito il massimo per ritagliarsi una posizione di rilievo. Si comincia già domenica a Palermo con il 18° memorial Alotta e 5° memorial Patellaro riservato a tutte le categorie, comprese quelle femminili. Il circuito di 6,3 km è ricavato all’interno del parco della Favorita. “Sappiamo che, quest’anno – dice Giuseppe D’Aquila a nome del Gsd Almo 1966 – la concorrenza sarà molto agguerrita e non possiamo permetterci distrazioni di sorta. Noi stiamo facendo crescere i nostri ragazzi, cercando di garantire loro una preparazione specifica che consenta all’intero gruppo di maturare il più possibile”. Il Gsd Almo 1966 sta lavorando anche su un altro fronte che è quello relativo alla promozione dell’intera squadra. “Mi fa piacere che, nonostante il periodo molto critico – continua D’Aquila – ci siano molte imprese che si stiano avvicinando al nostro progetto e che già alcune abbiano deciso di sostenerlo. Voglio ringraziare i nostri sponsor per la continua attenzione nei nostri confronti e li possiamo rassicurare sul fatto che la crescita del gruppo è direttamente proporzionale alla passione manifestata investendo su di noi”.

