Ragusa. Progetto di cultura dell’alimentazione nelle scuole

Tra le attività di extra refezione scolastica che l’assessorato alla pubblica istruzione ha condiviso con la società Siristora Gram Menu che gestisce il predetto servizio, rientra il progetto di cultura dell’alimentazione rivolto ai bambini, alle famiglie agli educatori scolastici per favorire la pratica di una sana e corretta alimentazione tesa al miglioramento dello stato di benessere e di salute di tutti.

“Questa iniziativa che abbiamo introdotto nelle scuole nelle quali il Comune rende il servizio di refezione scolastica – dichiara l’assessore alla pubblica istruzione del comune di Ragusa Giovanni Iacono – va nella direzione di riprendere il cammino che avevamo già intrapreso per aumentare la consapevolezza della centralità del ruolo delle ristorazione scolastica, momento di educazione e di promozione degli stili nutrizionali equilibrati e sani, di prevenzione delle cattive abitudini alimentari causa di possibili problemi di obesità e malattie. Queste “pillole” di buone pratiche alimentari che prevedono il coinvolgimento dei bambini delle scuole, dei genitori e degli operatori scolatici, sono utili a far conoscere la dieta mediterranea per far scoprire i valori nutrizionali contenuti nei cibi proposti utilizzando prodotti locali freschi e genuini a kmzero. La finalità del progetto che portiamo avanti nelle scuole con l’Ati Siristora Food e Gran Menu è quindi quello di fornire ai bambini ed alle famiglie un giusto approccio al cibo, promuovendo una sana alimentazione per un corretto sviluppo fisico e cognitivo”.

