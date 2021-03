Calcio. Squadre ragusane in difficoltà, l’appello ai tifosi del Consigliere Vitale

“Invito i tifosi della nostra città ad unirsi nel seguire le sorti delle squadre di calcio di Ragusa. Sappiamo che non è un momento facile ma la vicinanza a questi gruppi sportivi si può fare sentire in vari modi”. E’ quanto afferma il consigliere comunale Daniele Vitale che da sempre segue le vicissitudini sportive delle società iblee. “Sappiamo che, in Serie D – sottolinea Vitale – il Marina sta lottando strenuamente per conquistare una salvezza che sarebbe strameritata alla luce dell’impegno profuso dal gruppo dei giocatori e dall’intera società. In questi giorni, poi, sono ripartiti gli allenamenti dell’Asd Ragusa calcio 1949 che dovrà affrontare il finale di stagione, nel campionato di Eccellenza, con il nuovo format studiato dal comitato regionale, con l’auspicio di raggiungere risultati importanti. Tutte le altre squadre di calcio cittadine continuano a rimanere ferme e, quasi di certo, se ne riparlerà per la prossima stagione. A fronte di ciò, c’è un movimento giovanile molto consistente che intende costruire le basi per un futuro sempre più foriero di grandi successi. Auguro a tutti, unitamente anche alle altre realtà sportive presenti in città di tutte le varie discipline, i migliori in bocca al lupo e posso assicurare a ciascuna realtà che l’amministrazione comunale, con il sindaco Peppe Cassì e l’assessore allo Sport, Eugenia Spata, continuerà a stare vicino ai fini del raggiungimento degli obiettivi prefissati”.

