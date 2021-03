A Scicli nasce il movimento Libertà Popolare

A Scicli nasce “Libertà Popolare”. Il movimento è formato da donne e uomini, da giovani, desiderosi di rinnovamento, e meno giovani, ricchi di esperienza. L’idea nasce da un gruppo di liberi cittadini che sente forte il bisogno di dare una sterzata audace e coraggiosa alla stagnante condizione in cui la nostra amata città ad oggi si trova.

LIBERTA’ POPOLARE nasce per “SCICLI” e punta a ridisegnare il rapporto tra i cittadini e l’amministrazione, rapporto che deve essere fondato sulla libera partecipazione, sul rispetto reciproco e sulla concertazione condivisa in piena trasparenza. SCICLI E’… E DEVE ESSERE il Suo indiscusso patrimonio dell’umanità, le sue bellezze architettoniche e barocche. SCICLI E’ …E DEVE ESSERE culla d’arte e d’artisti di fama nazionale e internazionale, come il “Gruppo di Scicli”. SCICLI E’ …E DEVE ESSERE meta turistica, con il suo mare, le sue borgate e le sue spiagge dorate.

SCICLI E’… E DEVE ESSERE polo dell’agricoltura con le sue produzioni di qualità.

SCICLI E’… E DEVE ESSERE il suo paesaggio, fatto di carrubi e cave, luogo dove la natura incontra l’animo umano.

SCICLI E’… E DEVE ESSERE terra natale diculture popolari e folkloristiche, sacre e profane.

SCICLI E’ …. E DEVE ESSERE la Cavalcata di San Giuseppe, “u Gioia” – cantato anche da Vinicio Capossela, la Madonna delle Milizie, tradizioni uniche nel loro genere.

SCICLI E’ …E DEVE CONTINUARE AD ESSEREun grande jet set cinematografico naturale. SCICLI E’…E DEVE ESSERE città solidale, terra dell’accoglienza, dell’avvenire dei giovani fondato sullo sport come momento di crescita e di socialità. SCICLI E’…E DEVE ESSERE città di caratura nazionale, che sfrutti al meglio le Sue enormi potenzialità, sino ad oggi inespresse e, a volte, inspiegabilmente soppresse. SCICLI E’….E DEVE ESSERE TUTTO QUESTO, e LIBERTA’ POPOLARE VUOLE CHE SCICLI DEBBA ESSERE TANTO ALTRO. LIBERTA’ POPOLARE ha sul punto una visione chiara della città e un’idea tanto semplice quanto impegnativa per il suo sviluppo: promuovere le peculiarità tutte

del nostro paese, la sua storia, la sua cultura, la sua economia secondo

un programma che ne segua le caratteristiche e le inclinazioni naturali. I binari fondamentali all’interno delle qualiLIBERTA’ POPOLARE si muove, sono: la difesa del territorio e dell’ambiente, la promozione dell’economia e del

turismo, dell’associazionismo, dello sport, favorire l’occupazione, la

sicurezza pubblica e soprattutto migliorare la qualità della vita di ciascuno di noi tutti.

LIBERTA’ POPOLARE ha la voglia e la determinazione di poter cambiare,

risolvendo i problemi – dai più semplici ai più complessi -, sostenendo e

collaborando con la collettività, con onestà, con coraggio e fiducia, con

semplicità e perseveranza.



Il direttivo è composto da Giuseppe Puglisi, Bartolomeo Alecci, Antonella Corallo, Giusy Cicero, Giuseppe Causarano

Salva