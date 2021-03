Covid. Altre zone rosse in Sicilia. Forse c’è Santa Croce Camerina

C’è Santa Croce Camerina tra i nuovi comuni che diventeranno zona rossa. Il presidente della Regione, Nello Musumeci, tra poco firmerà l’ordinanza che interesserà quattro comuni.

“Fino ad ora – dichiara il sindaco, Giovanni Barone – non abbiamo ricevuto alcuna comunicazione ufficiale da parte della Regione Siciliana. L’unica nota ufficiale dell’Ente regionale, parla di quattro comuni siciliani ma non di Santa Croce. Pertanto la notizia di una stretta delle misure anti Covid che gira da qualche ora, è categoricamente smentita.

Voglio ricordare – dichiara il primo cittadino – che questa Amministrazione non ha mai chiesto un’ordinanza che istituisce la zona rossa a Santa Croce Camerina.”

