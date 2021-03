Il Ragusa Calcio ha tesserato il difensore Giuseppe Sferrazza

Giuseppe Sferrazza, classe ’94, è uno dei nuovi giocatori dell’Asd Ragusa Calcio 1949 in vista della ripartenza del campionato di Eccellenza. Il giocatore è un esperto difensore che si è sempre ben distinto per le sue capacità tecniche e per i suoi comportamenti dentro e fuori dal campo. “E’ uno dei tasselli – afferma il direttore generale Alessio Puma – che andranno a rafforzare la nostra intelaiatura per lo scorcio finale di questa stranissima stagione caratterizzata dalla pandemia. La nostra società ringrazia l’Upd Santa Croce calcio, da cui Sferrazza proviene, per la grande disponibilità manifestata nel tesseramento dell’atleta”. Intanto, la società azzurra comunica di avere accolto la richiesta del centravanti Morris Abubaka Passewe di passare al Giarre. “Ringraziamo Passewe per il supporto che ha fornito fino a quando è stato in forza al nostro gruppo – continua Puma – e gli auguriamo le migliori fortune. Siamo stati disponibili ad accogliere la sua istanza nel momento in cui ci ha fatto presente che intendeva cambiare aria. Noi, ovviamente, guardiamo a potenziare il nostro gruppo per fare bella figura”.

