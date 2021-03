Vaccinazione anticovid – Disponibilità dei Lions

Anche i lions italiani scenderanno in campo per partecipare alla Campagna di vaccinazione anticovid. Infatti nell’ambito delle iniziative che i Lions portano avanti nel campo della protezione Civile con il “Programma Lions Alert” che ha consentito nel maggio del 2019 la sottoscrizione di un Procollo di Intesa tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile ed il Lions Clubs International – Multidisytetto 108 Italy per la disciplina delle attività di collaborazione da assicurare nell’ambito del Servizio Nazionale di Proteziobe Civile, a seguito di contatti diretti con la struttura commissariale, il Commissario alla Emergenza COVID, generale Figliuolo, ha chiesto all’Associazione Lions di comunicare e quantificare la disponibilità , sia in termini di professionalità che di strutture, a partecipare alla Campagna di vaccinazione anticovid.

Pertanto tutti i Distretti Italiani , compreso quindi il Distretto 108 YB Sicilia, con il governatore Mariella Sciammetta, dovranno con estrema urgenza verificare la disponibilità volontaria dei soci Lions nelle seguenti professionalità: medici, farmacisti, infermieri e volontari ausiliari ed assistenti , indicando per ogni volontario la località di competenza. “ A voi lions è nota la criticità del momento – afferma Antonio Rizzo , delegato Lions Alert del Distretto 108 YB Sicilia- e si confida nei valori basilari della nostra Associazione che consentano a tutti i Lions di essere orgogliosi di mettersi a disposizione del Paese in questo momento di estrema emergenza”.

