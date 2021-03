L’importanza della formazione nel trading online

Il web e la digitalizzazione ha cambiato il modo di approcciarsi al mondo della borsa offrendo la possibilità a un numero sempre più ampio di trader di poter operare direttamente da casa, attraverso i propri dispositivi digitali. Come si può leggere sul sito trading-online.pro, investire sul trading online può essere una valida opportunità solo se si hanno le giuste competenze e la formazione adeguata.

Cosa vuol dire formazione nel trading online

Il concetto di formazione è un qualcosa presente in tutte le attività lavorative e prevede l’insieme di conoscenze attraverso le quali è possibile comprendere come funziona una disciplina e affrontarla nel modo giusto. Quando si fa formazione sono presenti quindi sia elementi teorici con conoscenze di termini e regole sia aspetti pratici.

Nel caso della formazione nel trading online si apprenderanno tutte quelle nozioni che permettono a un trader di poter affrontare il mercato e ottenere un eventuale guadagno. È importante sin da subito considerare che l’attività di trading prevede tantissime competenze sia con l’apprendimento di regole e informazioni, sia dal punto di vista psicologico per affrontare con la giusta mentalità questa attività. In questo modo tutti quegli annunci sui social dei facili guadagni vengono annientati con la conoscenza, aspetto fondamentale in questo campo.

Grazie alla formazione si acquisterà una competenza nel valutare le relative notizie economiche e l’impatto che possono avere sul mercato, si riuscirà a interpretare un grafico e comprendere quando sia il momento di effettuare un’operazione di acquisto o di vendita. A questo si aggiunge la scelta della propria strategia, con la capacità di organizzare al meglio il portafoglio economico al fine di raggiungere l’obiettivo che si è prefissato.

Inoltre un percorso formativo per operare in borsa prevederà anche elementi pratici, con la possibilità di imparare a introdurre in un grafico dei parametri specifici, organizzare la propria postazione di trading e valutare quale sia il broker più adatto. Infine si apprenderà anche come effettuare le operazioni di compravendita e come comportarsi in caso di eventuali problematiche.

La formazione acquisisce un ruolo determinate in ogni fase del trading online , un qualcosa di indispensabile per chi si avvicina per la prima volta al mondo della borsa, ma anche a coloro che hanno già esperienza, offrendo la possibilità di approfondire specifiche tematiche e migliorare il risultato di un investimento.

Come fare la formazione nel trading online

Prima dell’avvento del web, la formazione nel trading online era molto settoriale e collegata solo alle grandi compagnie di brokeraggio. Oggi grazie ad internet si avrà la possibilità di accedere a un mondo molto ampio, con tantissimi strumenti che permettono a tutti i trader, che vogliono imparare e approfondire di apprendere tutto il necessario dal punto di vista teorico e pratico. Ma quali sono gli strumenti della formazione oggi? Di seguito indichiamo quelli più utilizzati dai trader:

Libri e video: sarà possibile avvicinarsi al trading attraverso la lettura di manuali disponibili sia in formato cartaceo sia in e-book. Inoltre molti siti offrono testi di base completi in cui è possibile apprendere tutti i principi del giocare in borsa e successivamente ampliare la propria formazione con testi più specifici. Infine si potranno utilizzare anche dei video tutorial presenti in quantità elevate nella rete e divisi in base ai livelli di conoscenza in principiante, medio e avanzati. Anche in questo caso sarà possibile accedere a informazioni generali oppure approfondire un singolo argomento.

Corsi specifici: per chi vuole avere una guida costante per apprendere come fare trading online, si disporrà anche di corsi specifici da eseguire con video lezioni e tutorial, molto utili per imparare tutto ciò che serve sul trading online e per completare le nozioni base apprese attraverso i libri.

Siti informativi: anche i blog di finanza sono un utile strumento da impiegare per la formazione. Oggi sono tantissimi i siti in cui si potrà iniziare a comprendere come funziona il mercato e imparare ad operare nel trading online.

Piattaforma di broker: al fine di offrire servizi sempre più competitivi e sconfiggere l’alta concorrenza di altre piattaforme, anche i broker si sono focalizzati sulla formazione, creando delle sezioni specifiche all’interno dei propri siti in cui sono presenti e-book, manuali specifici per approfondire l’operatività sui singoli asset e video lezioni. Inoltre per tutti i clienti sono disponibili seminari realizzati da società specializzate nella formazione e nell’analisi dei mercati.

Conto demo: dal punto di vista pratico le piattaforme più serie offrono la possibilità di utilizzare uno strumento di simulazione molto pratico ed efficiente chiamato conto demo, attraverso il quale si potrà operare con soldi virtuali senza quindi rischiare di perdere il proprio denaro, ma al contempo apprendere i meccanismi del mercato.

Social trading: alcuni broker offrono la possibilità di entrate a far parte di vere e proprio community social, attraverso cui sfruttare una serie di servizi opzionali come il copy trader e il copy portafoglio, combinando teoria e pratica.

Perché è importante la formazione: la possibilità di comprendere il mercato e gli strumenti finanziari

La formazione nel trading online è un elemento indispensabile, dato che può fare la differenza tra operare affidandosi alla casualità rispetto ad avere dei punti di riferimento in base ai quali scegliere il momento più adatto per investire. In un mondo in cui sono migliaia gli investitori e tra di essi sono presenti tantissimi trader esperti, grazie alle conoscenze e all’esperienza della formazione si avrà l’opportunità di riuscire a realizzare un profitto.

Grazie alla formazione si imparerà a comprendere il mercato attraverso l’analisi fondamentale e quella tecnica. Con il primo termine si considera l’insieme di dati, news e informazioni settoriali che possono spingere gli investitori ad acquistare un asset oppure a venderlo. L’analisi fondamentale prevede quindi una serie di competenze mirate a valutare quale siano le informazioni più utili, attraverso notiziari, report o rumors delle piattaforme.

Per ciò che riguarda l’analisi tecnica attraverso la formazione si apprenderà a leggere un grafico, stabilire quali indicatori inserire e valutare quindi quali sono le fasi del mercato, nel caso per esempio di un momento ipercomprato o ipervenduto. In questo modo si acquisiranno le competenze per poter valutare quale sia l’asset più adatto su cui investire, oppure sapere quando è il momento opportuno per entrare in un trend o se è il caso di chiudere una posizione.

Ma l’importanza della formazione non si ferma solo al concetto di analisi, infatti grazie alla conoscenza si acquisirà una sicurezza nell’operare, mettendo da parte i timori e potendo così approfittare dei momenti più adatti per ottenere un guadagno.

A questo si aggiungerà la conoscenza tecnica degli strumenti che possono essere indispensabili per aumentare per incrementare il proprio investimento, come i CFD e la leva finanziaria, oppure degli ordini condizionati, molto utili per operare su più asset in contemporanea attenendo un profitto in automatico o limitando le perdite.

Inoltre la formazione è fondamentale al fine di gestire al meglio il proprio portafoglio, dato che si imparerà a bilanciare gli asset equilibrando investimenti che hanno un maggior rendimento e un rischio proporzionato, con quelli che permettono di ottenere guadagni limitati ma costanti.

Infine grazie alla formazione si acquisirà quell’esperienza che permette di accettare il rischio insito nell’attività di trading online, valutando quando sia il momento di mantenere aperta una posizione oppure chiuderla.

