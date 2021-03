Dissesto idrogeologico e messa in sicurezza. Vittoria, arrivano 5 milioni

Sono in arrivo da Roma poco meno di cinque milioni di euro per il Comune di Vittoria con riferimento ai progetti di messa in sicurezza del dissesto idrogeologico presentati dalla Commissione straordinaria. Fondi che arriveranno dal ministero dell’Interno dopo che l’ente di palazzo Iacono ha aderito alla richiesta presentando i progetti in questione. E’ il segretario cittadino del Pd, Giuseppe Nicastro, a mettere in evidenza lo stanziamento in questione ringraziando la stessa Commissione straordinaria per avere raccolto l’invito del Pd, inoltrato nei mesi scorsi, a partecipare alla richiesta. “Questo significa che, adesso – spiega Nicastro – grazie, anche, al supporto tecnico proveniente dall’ufficio di Protezione civile, sarà possibile al Comune utilizzare la somma complessiva di circa 4 milioni 961.000 per quanto riguarda contrada Nipitella, per il fronte roccioso limitrofo al “boschetto” della Villa comunale, per la Riviera Lanterna a Scoglitti, per la via Girolamo Giardina e, ancora, per il consolidamento del fronte roccioso nei pressi del cimitero comunale di contrada Cappellaris. Già nel settembre dello scorso anno avevamo rivolto uno specifico invito all’ente di palazzo Iacono proprio perché ci eravamo resi conto dell’importanza del provvedimento e quindi avevamo ritenuto opportuno lavorarci. L’interesse che abbiamo è quello di fare crescere la nostra città e quando questi risultati si producono in sinergia non possiamo che essere soddisfatti. Un risultato importante per Vittoria”.

