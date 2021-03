Calcio. Torna la Serie D, il Marina di Ragusa ospita il Rotonda

Domenica 21 marzo ricomincia il campionato di serie D dopo la pausa imposta dal calendario e dunque anche per il Marina di Ragusa. Alla fine del campionato mancano 13 (tredici) partite, tutte di fondamentale importanza per l’obiettivo salvezza. Si ricomincia dal Selvaggio dove domenica è previsto uno scontro diretto contro i calabresi del Rotonda.

Giovanni Puglisi: “Dopo oltre un mese di giocare ogni tre giorni, la pausa di domenica scorsa è stata salutare per tutti. Abbiamo meritatamente riposato e gettato le basi per ricominciare nel migliore dei modi. Ricominceremo dalla bella vittoria di Biancavilla (prima della pausa) e domenica daremo il massimo in campo, per noi stessi ma anche per il Mister che in questi mesi ha sempre creduto su questo gruppo.

Giocheremo contro il Rotonda che abbiamo battuto nel girone di andata e li affronteremo con la massima attenzione. Non guardiamo la classifica. Il Rotonda è una buona squadra e ben allenata. La nostra è una squadra viva e che non molla mai. I punti per la salvezza sono ancora a nostra disposizione.”

Salvatore Utro: “Vorrei iniziare il commento al pre-partita di domenica parlando della vittoria a Biancavilla. Aver vinto contro una squadra forte, Biancavilla appunto, ha significato molto per noi dopo undici partite giocate ogni tre giorni. Sono stati 35 giorni tiratissimi. Il riposo è stato fondamentale per recuperare fiato per ricominciare con la dovuta concentrazione. Giocheremo contro un Rotonda diverso dalla squadra affrontata nel girone di andata. Sarà una gara difficile e dura contro i calabresi che hanno dimostrato di giocare bene in trasferta. In settimana la società ha dovuto approntare qualche cambiamento nella rosa a mia disposizione. E’ andato via Diame (per motivi suoi personali) ed è tornato Mistretta, che ci darà fantasia in attacco. Ci sono 39 punti a disposizione e dobbiamo essere bravi a guardarli con la giusta cattiveria sportiva, sapendo che in queste 13 gare, ci saranno degli intoppi, ma di certo non perderemo d’occhio il nostro obiettivo che è e rimane la salvezza.”

