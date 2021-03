Nonostante la zona rossa a Scicli aumentano i contagi covid

Salgono i contagi a Scicli nonostante da lunedì sia stata dichiarata unica zona rossa(nel resto della provincia si registra, invece, una lieve flessione). I soggetti positivi a Scicli sono 131 (+8 rispetto al giorno precedente).

Ad Acate 56 (+1), a Chiaramonte Gulfi 2 (-3), aComiso 21 (+3), a Giarratana 5 (-), a Ispica 26 (-1), a Modica 22 (-3), a Monterosso Almo 3 (-), Pozzallo 16 (-), a Ragusa 106 (-1), aSanta Croce 51 (-), a Vittoria 57 (-4).

Al “Giovanni Paolo II” di Ragusa ci sono 25 persone ricoverate in Malattie infettive (di cui una da fuori provincia); 7 in area grigia e 4 in Terapia intensiva (di cui 1 da fuori provincia). Al Guzzardi di Vittoria, 5 i ricoveri in area Covid (di cui uno da fuori provincia. Si procede intanto con le vaccinazioni dei soggetti cosiddetti «fragili».