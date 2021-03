Antonello Giordano è il nuovo primario di neurologia al Guzzardi di Vittoria

È Antonello Giordano il nuovo direttore dell’Unità operativa Complessa di neurologia all’ospedale Guzzardi di Vittoria con delibera n.509 del 12 Marzo 2021. A seguito di procedura selettiva, Giordano è arrivato primo in graduatoria.

Antonello Giordano Specialista in Neurologia

Master II Livello Malattie Cerebrovascolari Università Monza Bicocca

Dal 2015 incarico di Alta Specialità come Coordinatore Rete Malattie Cerebrovascolari ASP Ragusa e dal 2020 Responsabile UOS Stroke Unit ;

Responsabile Ambulatorio Malattia di Anderson Fabry e malattie rare ad interesssamento neurologico e membro Tavolo Tecnico PDTA Regione Sicilia M. Anderson Fabry; Ha attivato in Sicilia il registro internazionale di malattia “Fabry Registry”

Responsabile del Centro Provinciale di Riferimento per la Sclerosi Multipla. La Direzione Strategica ha augurato buon lavoro al dott. Giordano, complimentandosi per la nomina.

Salva