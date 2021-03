Maggiori controlli ai fini del contenimento del contagio Covid

Ulteriore stretta nei controlli disposta in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica allargato alla partecipazione del Direttore Generale dell’ASP e dei Sindaci interessati.

In vista anche delle ulteriori restrizioni attese e soprattutto in considerazione dell’aumento dei contagi in taluni comuni della provincia, si è ritenuto di dover adottare ulteriori e ancora più stringenti misure di controllo mentre nel contempo alcuni Sindaci hanno intanto disposto la sanificazione delle scuole e di conseguenza la temporanea chiusura delle stesse al fine di contenere in ambito scolastico la diffusione del virus.

Numerose, poi, le ordinanze che dispongono restrizioni alla circolazione e allo “stazionamento” in alcune aree o piazze maggiormente frequentate possibili luoghi di assembramento soprattutto da parte dei giovani che, purtroppo, sono costretti a vivere una dimensione assolutamente innaturale per la loro età che dovrebbe, invece, essere ricca di socialità, relazioni interpersonali, sport e in generale occasioni di incontro.

I Sindaci che, analogamente a quanto già fatto dal Sindaco del Capoluogo e dalla Commissione Straordinaria di Vittoria sin dalla scorsa settimana, hanno inteso adottare ordinanze restrittive sono quelli di Scicli e di Acate che hanno individuato piazze, vie e luoghi tradizionalmente sede di ritrovo disponendone il divieto di “stazionamento” a cominciare da questo fine settimana dove ancora una volta sono stati disposti stringenti controlli interforze anche con l’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine che contribuirà a rafforzare i dispositivi di controllo del territorio.

In particolare, le aree di Scicli disposte il divieto di stazionamento sono le seguenti:

1) Via Mormino Penna;

2) Via Aleardi;

3) Via Caneva;

4) Corso Umberto tra via Aleardi e via Mormino Penna;

5) Piazza Busacca e lato sud Chiesa del Carmine;

6) Via Dolomiti tra Piazza Busacca e chiesa della Consolazione;

7) Piazza Italia;

8) Largo Gramsci;

9) Lungomare di Ponente a Donnalucata, viale della Repubblica;

10) Lungomare di Oriente a Donnalucata, via Marina;

11) Via Pirandello a Donnalucata;

12) Lungomare di Cava D’Aliga, via Frine;

13) Lungomare di Sampieri, via Miramare.

Analogo provvedimento è stato adottato dal Sindaco di Acate che, al fine di limitare il rischio di diffusione del coronavirus, ha stabilito di includere il divieto di stazionamento nelle seguenti aree:

1) Corso Indipendenza da via Cosimo di Palma a Piazza Matteotti;

2) Piazza Matteotti;

3) Largo Chambly;

4) Via XX Settembre da Piazza Libertà a via M.llo Giudice;

5) Piazza Libertà;

6) Piano S. Vincenzo;

7) Via Archimede, angolo via Marconi;

8) Piazza Crispi;

9) Piazza Calvario.

Ancora una volta, a malincuore, ci si trova costretti a causa dell’andamento dei contagi a dover adottare contromisure per contrastare, purtroppo, i comportamenti di coloro che per superficialità, ignoranza, scarso senso di rispetto verso gli altri favoriscono i contagi nonostante la diffusa e capillare campagna vaccinale che fa della provincia di Ragusa una delle più efficienti nella somministrazione dei vaccini.

Occorre “somministrare” anche un grande senso di responsabilità e il rispetto per sé e per gli altri e far comprendere che la salute pubblica passa anche attraverso i nostri comportamenti che debbono essere prioritariamente improntati alla doverosa condivisione delle regole anche quando queste … non sono gradite!

