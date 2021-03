Coronavirus: aumentano positivi e ricoveri in provincia

Aumentano ancora i casi di coronavirus in provincia. Secondo l’ultimo bollettino del 11 marzo le persone attualmente positive sono 453 di cui 414 in isolamento domiciliare, 34 ricoverati e 5 nella Rsa di Ragusa. Il territorio ibleo registra un rialzo della curva epidemica costante ormai da qualche giorno. Preoccupa Ragusa che supera la soglia dei 100 contagi, mentre la città di Scicli rischia di diventare zona rossa da un momento all’altro, nel frattempo sono state chiuse le scuole che tornano in Dad. Situazione simile ad Acate e Santa Croce Camerina in cui il numero dei casi continua a salire. L’aumento dei numeri coinvolge pure la città di Ispica che conta 23 positivi, ma resta stabile nelle altre città iblee. Si complica la situazione negli ospedali: nelle ultime 24 ore i ricoveri all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa sono saliti a 32 (22 in malattie infitteve, 5 in area grigia, 5 in terapia intensiva) e 2 al Guzzardi di Vittoria per un totale di 34 ricoverati.

Questa la suddivisione per città: Acate (44), Chiaramonte Gulfi (1), Comiso (14), Giarratana (5), Ispica (23), Modica (17). Segue Monterosso Almo (2), Pozzallo (23), Ragusa (102), Santa Croce Camerina (34), Scicli (85) e infine Vittoria (64).

Dall’inizio della pandemia i guariti sono 7922 mentre i decessi 203.

Salva