Ex Scalo Merci Ragusa, PD: “Presenteremo un’interrogazione”

“Che fine ha fatto il Masterplan per la riqualificazione urbanistica dell’ex Scalo Merci di Ragusa e delle aree limitrofe, lavoro affidato oltre un anno fa con un incarico diretto a un professionista che avrebbe dovuto consegnare il documento già sette mesi fa?”. Lo chiede la segreteria cittadina del Partito Democratico di Ragusa, per tramite del segretario Giuseppe Calabrese che annuncia: “Il capogruppo del PD in Consiglio Comunale, Mario Chiavola, presenterà un’interrogazione ad hoc per chiedere al sindaco, ma in particolare all’assessore ai Lavori pubblici, come mai di questo lavoro non se ne abbia più notizia”.

“In particolare – spiega Calabrese – l’affidamento per incarico diretto all’architetto Maria Giuseppina Grasso Cannizzo con una determinazione del 30 dicembre 2019 con disciplinare d’incarico firmato il 3 febbraio 2020, prevedeva che il frutto del lavoro dell’incaricata venisse consegnato al Comune entro sei mesi. Quindi, a 13 mesi dall’incarico e sette dal termine indicato nel disciplinare, per quanto ne sappiamo, del Masterplan al Comune di Ragusa non c’è l’ombra. Considerando che la prima volta che questa amministrazione ha annunciato pubblicamente l’intenzione di acquisire l’area dell’ex Scalo Merci per riqualificarla è stata il 10 dicembre del 2018, abbiamo la netta impressione che a una accelerazione iniziale stia seguendo una situazione di stallo inspiegabile. Inoltre vorremmo sapere come mai l’amministrazione abbia scelto di procedere con l’incarico diretto invece di attivare un concorso di progettazione che avrebbe coinvolto più professionisti tra i quali, poi, fare una selezione. Per queste ragioni il PD presenterà un’interrogazione con la quale chiederemo all’assessore competente di relazionare in materia”.

“In ultimo – conclude Calabrese – insistiamo nel suggerire all’amministrazione Cassì, ancora una volta, di avvalersi della procedura del concorso di progettazione soprattutto per i grandi progetti che potrebbero segnare per sempre il modo di vivere la nostra città”.

