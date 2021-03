Abiomed Bike & Co. Ragusa conferma la forza delle proprie atlete

E’ valanga rosa. Si conferma anche a Giarre l’Abiomed Bike & Co. Ragusa con successi tutti al femminile in occasione della seconda prova di Coppa Sicilia Xc. Le atlete del sodalizio ragusano, sotto una insolita e pittoresca pioggia di lapilli dell’Etna, hanno colorato di verde il podio della categoria Esordienti. Così come era accaduto a Modica, la squadra ragusana ha conquistato i primi tre posti in classifica, con Alessia Micieli, Giada Nascondiglio ed Erika Boscarino. Nella categoria Allieve, è Anastasia Micieli a salire sul gradino più basso del podio mentre la stessa, per quanto riguarda la classifica di categoria, dopo due prove risulta essere al secondo posto a livello siciliano. Da sottolineare, inoltre, la straordinaria performance di Federica Occhipinti che, fra le donne Junior, sfruttando al massimo il duro lavoro invernale, ha conquistato in maniera agevole una vittoria che dà tanto morale e che lancia le potenzialità di quest’atleta in vista delle prossime gare. C’è ancora lavoro da fare, per riuscire a ottenere risultati degni di nota, nelle categorie maschili. In campo a Giarre, Andrea Iurato, Flavio Schembari e Saro Criscione. Gli atleti ragusani hanno avuto così modo di ampliare il proprio bagaglio di esperienze che cercheranno di mettere in campo in occasione delle prossime competizioni. Già a partire da quella di domenica prossima, 14 marzo, quando il circus della mountain bike si sposterà a Caltanissetta per partecipare alla terza prova di Coppa Sicilia, il secondo trofeo Xco Città di Caltanissetta.

