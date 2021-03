Due medaglie d’oro e una d’argento per la Kudos Modica

Sabato di gare per la Kudos Ginnastica Artistica Modicache, a Ragusa presso la Scuola dello Sport, ha portato le proprie ginnaste in gara sia per il Campionato a Squadra Silver “LD” che per il Campionato a Squadra Silver “LC3”.

Cerruto Francesca, Fidone Ester, Garofalo Gabriella e Iachininoto Mariagrazia, veterane della famiglia Kudos, hanno disputato uno dei campionati più impegnativi del circuito Silver ovvero il Campionato “LD” Junior e dopo aver eseguito degli ottimi esercizi al Volteggio, alla Parallela, alla Trave e al Corpo Libero si sono classificate al 2^ posto.

“È stata una gara molto impegnativa proprio per i difficili elementi che sono stati presentati…”, dice il Tecnico Angelo Floridia, “…ma ho visto una squadra compatta e solida con il Capitano Gabriella che dava consigli e manforte alle compagne, che fino allo scorso anno gareggiavano in categorie di ben due livelli inferiori”.

Nella categoria “LC3” due le squadre della Kudos, accompagnate dai Tecnici Rivarolo Cristina e Floridia Angelo, che sono scese in campo.

La squadra Allieve composta da Agosta Martina, Bassanich Gaia, Cappello Sofia e Fidone Ersilia, dopo una splendida rotazione agli attrezzi sale sul gradino più alto del podio.

1^ posto anche per la squadra Junior composta da Blandini Federica, Cassarino Miriam, Galazzo Alessia, Giannone Martina, Maggio Sofia e Poidomani Marta.

Inoltre, Maggio Sofia ottiene un premio speciale, novità per queste prime gare, ideato dalla società organizzatrice, per aver totalizzato il punteggio più alto nella sua categoria.

